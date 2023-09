Pomiary prędkości na autostradzie A2? Może to nastąpić jeszcze w tym roku

W połowie września nad drogą montowane były specjalne konstrukcje do zamocowania urządzeń pomiarowych. Zanim system zacznie działać, urządzenia będą musiały przejść jeszcze proces legalizacji, a także testy i odbiory. Spółka Autostrada Wielkopolska szacuje, że system zacznie dyscyplinować kierowców w listopadzie. Informacje o naruszeniach przepisów zarejestrowanych na koncesyjnym odcinku będą przekazywane bezpośrednio do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który jest uprawniony do wystawiania i egzekwowania mandatów.

- Odcinkowy pomiar prędkości na autostradowej obwodnicy Poznania jest wspólną inicjatywą spółki Autostrada Wielkopolska oraz Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego – mówi Anna Ciamciak, rzecznik prasowa AWSA. – Celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników autostrady, co jest jednym z priorytetów naszej spółki – dodaje.