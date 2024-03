Rondo Śródka czy rondo Stłuczka w Poznaniu - na razie nie będzie modernizowane. Nie ma na to środków

Pisaliśmy o zderzeniu autobusu MPK z samochodem osobowym na rondzie, gdzie dwie osoby – 73-letnia pasażerka autobusu i kobieta kierująca samochodem zostały ranne, o zderzeniu tramwaju linii 6 z samochodem osobowym, o potrąceniu na pasach 70-latki, o zderzeniu dwóch samochodów osobowych i trzech osobach rannych, czy o zderzeniu dwóch samochodów, z których jeden, wiozący gruz, przewrócił się na bok. Pisaliśmy też o zderzeniu z niedzieli, gdy niewiele brakowało, by auto wpadło do przejścia podziemnego.

Nasz Czytelnik, Perdo Ćwikliński, radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zwraca uwagę na Śródkę, mówiąc, że nie ma bardziej kolizyjnego skrzyżowania: rondo, jest jego zdaniem nieprzystosowane do dzisiejszych warunków ruchu drogowego i pieszego.

- To czynnik który powoduje, że praktycznie codziennie dochodzi do kolizji i wypadków drogowych – mówi Perdo Ćwikliński. - W niedzielę 17 marca w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez jednego z kierowców, drugi z pojazdów uderzył w przejście podziemne. Na szczęście, w tym czasie nie było osób przechodzących przez to przejście, inaczej na kogoś spadłaby barierka wraz z dużymi odłamkami betonu. Byłem także jednym ze świadków tego wypadku…