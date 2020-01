Poszukiwany Janusz M. wpadł w ręce policji we Włoszech. Zgubiła go aktywność jego towarzyszki w mediach społecznościowych

Dzięki zaangażowaniu wielu służb – ABW, kryminalnych z Komendy Głównej Policji (Punktu Kontaktowego ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób) oraz włoskim organom ścigania udało się zatrzymać 24 grudnia poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Janusza M., który jest podejrzany o szereg przestępstw.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w San Dona di Piave niedaleko Wenecji we Włoszech. 60-latek przez dłuższy czas skutecznie się ukrywał i korzystał z uroków życia. Miał do dyspozycji kilka sportowych i bardzo drogich samochodów czy luksusowych łodzi. Cena jednej z nich to co najmniej kilka milionów złotych.