O gangu agresywnych nastolatków poinformował jako pierwszy Poznański Trójkąt Bermudzki. W niedzielę, 21 stycznia pojawiła się wiadomość, że grupa nastolatków pobiła do nieprzytomności nieletnią dziewczynę przed CH Posnania. Okazuje się, że nie był to incydent. Problem ten jest bardzo poważny i trwa od kilku, a może i kilkunastu miesięcy, o czym świadczą informacje podawane przez kolejne osoby - wśród nich są też pokrzywdzeni.

- Słyszałam, że są takie „gangi” nastolatków pod Posnanią. Wbrew pozorom, są to głównie dziewczyny. Podchodzą do dzieciaków, które idą same i od razu żądają oddania pieniędzy albo telefonu. Wyszło to przypadkiem, gdy koleżanka nie wiedziała, czemu jej syn nie chce iść sam do Posnanii znaleźć sobie butów. Ona drążyła temat i w ten sposób dzieciak się wygadał