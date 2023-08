Potężna dawka muzyki na Ławicy. Festiwal Rockowizna dobiegł końca. Zobacz zdjęcia!

18 i 19 sierpnia na poznańskiej Ławicy zgromadzili się fani rocka i innych gatunków muzycznych. Pogo rozpętało się pod sceną, a glany poszły w ruch.

Festiwalowicze dzielili się swoimi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych.

- Koncerty generalnie fajne, chociaż dziwi mnie kolejność. Łydka, jak dla mnie najmocniejszy punkt programu, i co bardzo cenię wyszli do fanów bez zbędnego gwiazdorzenia. Big Cyc w formie i Skiba zabawny, natomiast Muniek dramatycznie słaby i piszę to bez cienia złośliwości, bo uwielbiam T.Love, a muzycy zagrali na poziomie. Rozumiem problemy zdrowotne, ale jak można gubić się w tekstach, które śpiewało się setki jak nie tysiące razy... Co do Blenders to mnie nie nudzili, chociaż faktycznie brakowało ognia. Szpal poprawnie, Organka słabo znam i nie zostałem fanem, natomiast momentami bardzo mi się podobało.