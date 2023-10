Potężne korki na Kopaninie w Poznaniu. Przejazd kolejowy zamknięty. Kierowcy o tym nie wiedzą!

Remont przejazdu kolejowego

Remont przejazdu potrwa do 8 października. Powoduje on potężne utrudnienia w ruchu. Kierowcy zwracają uwagę na niewystarczające oznakowanie robót. Często zdarza się, że stoją oni w korku tkwiąc w przekonaniu, że wynika on z zamknięcia przejazdu kolejowego na czas przejazdu pociągu.

