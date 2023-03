Potężny bielik potrzebował pomocy ludzi w Wielkopolsce. Ptak dochodzi do siebie pod Obornikami

Potężny, wzbudzający respekt bielik potrzebował pomocy. Widok siedzącego na polu ptaka zaniepokoił przejeżdżających pobliską drogą mężczyzn. Zdarzenie miało miejsce w piątek wieczorem, 4 marca w okolicach Objezierza.

Ptak nie uciekał na widok ludzi, był wyraźnie osowiały i zmęczony. Mężczyźni zapakowali bielika do samochodu i szukali dla niego pomocy.

- Bielik to potężny ptak. Bardzo się cieszę, że w ludziach jest jeszcze tyle empatii. Gdyby zostawiono go na tym polu, nic dobrego by go nie spotkało - mówi Mariusz Korybalski, leśniczy z Marylówki.