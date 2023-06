Powstaje nowa droga pieszo-rowerowa w Poznaniu. Koniec prac jeszcze w lipcu

Wzdłuż ulicy Dolna Wilda biegnie już szeroka i wygodna droga rowerowa, po jej zachodniej stronie. Jednak po wschodniej rowerzyści skazani byli na ciąg pieszo - rowerowy od skrzyżowania z ulicą Droga Dębińska do zjazdu z autostrady A2, który tworzyły zniszczone już płyty betonowe.

- Na odcinku 320 metrów na południe od skrzyżowania z ul. Czechosłowacką trwa wymiana nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego - informuje Zarząd Dróg Miejskich. - Po ich zakończeniu piesi będą mogli poruszać się po nowym chodniku z płyt betonowych, a rowerzyści skorzystają z wygodnej, bitumicznej drogi rowerowej. Poprawi to znacząco warunki jazdy po jednej z ważniejszych tras dla jednośladów, uczęszczanej przez osoby dojeżdżające do centrum od strony Lubonia.

Prace na ciągu pieszo-rowerowym na ul. Dolna Wilda są możliwe dzięki środkom z projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Rowerem na Wartostradę”. Koszt prac to niemal 800 tysięcy złotych, a ich zakres został określony do wyczerpania tej puli. Budowa ma potrwać do końca lipca bieżącego roku.