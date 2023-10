Pożar strawił poddasze ich domu. Jego odbudowa nie będzie ani szybka, ani tania. Trwa akcja pomocy pogorzelcom z północnej Wielkopolski

Zbiórka Szczytny Cel

Apel o pomoc dla pogorzelców wystosował także Piotr Wojtiuk, burmistrz Jastrowia. Podkreśla, że poszkodowana rodzina często włączała się w podobne akcje, pomagając innym. Teraz sami tej pomocy potrzebują.

- Zwracam się do Państwa z apelem o udzielenie pomocy rodzinie Państwa Jolanty i Dariusza Dudkiewiczów poszkodowanej w wyniku pożaru. Pożar, który w jednej chwili pozbawił ich dachu nad głową, wybuchł 1 października w miejscowości Budy w naszej gminie. Poza wsparciem jakie poszkodowanym możemy zapewnić jako samorząd, potrzebna jest indywidualna pomoc ludzi dobrej woli, nie tylko z terenu naszej gminy. Dariusz, który wielokrotnie wyciągał pomocną dłoń do innych, dziś sam tej pomocy potrzebuje. Darek jest prezesem Stowarzyszenia Porozumienie dla Przyrody, które od lat z sukcesem zabiega o to, by w zabytkowym ewangelickim kościółku w Budach powstało „Muzeum Czasu” i gminne centrum kształcenia ekologiczno – przyrodniczego. Dzięki determinacji Darka prace remontowe postępują. Można powiedzieć, że gdy jedno pod okiem Darka się buduje, drugie nagle się zawaliło… Poszkodowana rodzina została pozbawiona majątku, na który pracowała całe życie. Niewiele dało się ocalić w tej tragedii, a dom nie nadaje się do zamieszkania. Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc poszkodowanym. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie zbiórek prowadzonych na rzecz pogorzelców. Liczy się każda nawet najmniejsza kwota wsparcia, by pomóc tej rodzinie odbudować to co utracili tego feralnego dnia. - czytamy w apelu Piotra Wojtiuka, burmistrza Jastrowia.