Sulmierzyce w żałobie. Zginął 28-latek. Miał odebrać ze szpitala partnerkę i dziecko. „Nawet nie zdążył uściskać dobrze swojego syna"

Między mężczyczznami zawiązała się długoletnia przyjaźń i wymiana muzycznych doświadczeń. Łączyło ich wiele różnych przeżyć.

- Przede wszystkim był to człowiek, któremu nie schodził uśmiech z twarzy. On nie musiał nawet nic powiedzieć. Wystarczy, że był w towarzystwie, bo była to tak pozytywna osoba. Takie ciepło do niego biło, że wszyscy w jego towarzystwie byli zawsze uśmiechnięci. Humor miał na najwyższym poziomie. Przede wszystkim był dobrym przyjacielem, dobrym DJ-em, był profesjonalistą w tym, co robił i na prawdę tłumy ludzi za nim szły. Moja przygoda w branży muzycznej zaczęła się dzięki niemu. Od początku, kiedy dostał ten angaż DJ-ski jeździłem z nim co tydzień do Leszna, a także na wszystkie możliwe festiwale. Poznawał mnie ze wszystkimi ludźmi z branży. Bardzo dużo mu w tej kwestii zawdzięczam - dodał.