Pożegnanie z książką. Dlaczego poziom czytelnictwa w Polsce spadł w ostatnim czasie...

Nie czuje się wyjątkiem. Jak twierdzi, w jego otoczeniu wiele osób stawia na inne formy przekazu, między innymi seriale, a zamiast książki wybiera jej adaptację filmową.

– Nie lubię czytać, bo mam też problem ze skupieniem. Żeby zrozumieć odpowiednio dany fragment tekstu często muszę przeczytać go co najmniej dwa razy i to mnie zniechęca – mówi Damian – Wybieram raczej krótkie formy tekstowe, a dużo czasu pochłania telefon, w którym najczęściej czytam krótkie publikacje dotyczące różnych tematów. Nawet, kiedy jakiś naukowy film ma więcej niż 20 – 30 minut, to często go pomijam, bo jest dla mnie zbyt długi.