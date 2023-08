Poznań chce rozwiązać problem porzuconych hulajnóg elektrycznych. Kto powinien zapłacić za parkingi?

I właśnie to budzi najwięcej kontrowersji. Pojawiły się komentarze mieszkańców, którzy nie są zadowoleni z tego rozwiązania. Wielu z nich nie godzi się z tym, by walka ze źle zaparkowanymi jednośladami była opłacana pieniędzmi podatników.

Podobne zdanie na ten temat mają także radni miejscy.

- To po prostu niesprawiedliwe - mówi Tomasz Dworek, zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Stare Miasto. - Wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że ktoś, kto zarabia, i to nieźle, na hulajnogach, które nie są usługą publiczną - bo nie każdy ma do nich dostęp - nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. A co więcej, miast finansuje mu organizację komunikacji.