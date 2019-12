Poznań: Gigantyczne korki na Smochowicach. Powód? Na ul. Wichrowej trwają prace ZDM

I dodają: - W pierwszym etapie zamknięty zostanie pas do skrętu w lewo na dojeździe do ul. Wichrowej z ul. Dąbrowskiego, a ruch we wszystkich kierunkach jezdnią zjazdową z ul. Dąbrowskiego odbywać się będzie prawym pasem. W drugim etapie zamknięty zostanie prawy pas dojazdowy do skrzyżowania z ul. Wichrową oraz fragment pasa ul. Wichrowej w kierunku południowym od skrzyżowania. Ruch we wszystkich kierunkach jezdnią zjazdową z ul. Dąbrowskiego odbywać się będzie lewym pasem. Ruch na objętym pracami odcinku ul. Wichrowej w kierunku południowym odbywać się będzie czasowo pasem do jazdy w kierunku północnym. Utrzymany zostanie ruch pieszy i rowerowy.

Zobacz: Poznań: Rekordowa suma na odśnieżanie dróg, ścieżek rowerowych i chodników. A zimy coraz łagodniejsze...

Prace ZDM rozpoczęły się 2 grudnia i potrwają do 24 grudnia.

ZOBACZ: