Poznań: Hala sportowa na os. Pod Lipami zostanie dokończona. Budowa ma ponownie ruszyć we wrześniu

Inwestycja, którą początkowo realizowała szkoła, rozpoczęto przed dwoma laty. W trakcie prowadzonych prac wykonawca zszedł jednak z placu budowy. Było to spowodowane protestami części mieszkańców osiedla Atanera, którzy zablokowali drogę na budowę. Nie godzili się, aby ciężki sprzęt dojeżdżał od ulicy Naramowickiej, pomiędzy ich blokami. Wskazywali, że tą trasą dzieci chodzą do szkoły. Dyrekcja szkoły tłumaczyła wówczas, że tylko połowa pojazdów mija osiedle Atanera, a pozostałe dojeżdżają od strony os. Pod Lipami.

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 to jedna z najlepszych szkół sportowych w Poznaniu. - Uczniowie dotychczas trenowali i odbywali zajęcia z wychowania fizycznego w hali namiotowej. Chcemy jednak rozbudować miejsce przeznaczone na treningi i stworzyć lepsze warunki - tłumaczy Justyna Skrubska z sekretariatu szkoły.

- Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych. Sala ma być gotowa do użytkowania po upływie około 10 miesięcy od momentu podpisania umowy. Same roboty budowlane mają potrwać około 8 miesięcy. Kolejne dwa, zajmą odbiory prac budowlanych i wyposażanie obiektu - informuje Maja Chłopocka-Nowak, kierownik ds. komunikacji i koordynacji inwestycji.

Pracę przejęły Poznańskie Inwestycje Miejskie. Jeżeli przetarg wyłoni wykonawcę to rozpoczęcie prac planowane jest na koniec września. Wtedy hala byłaby gotowa do użytku w połowie 2020 roku.

Kolejnym elementem, który powodował spór okazał się docelowy dojazd do hali sportowej oraz mający przy niej powstać parking. – Nie sposób, aby przy hali sportowej nie było miejsc postojowych czy drogi przeciwpożarowej – tłumaczył prezydent Mariusz Wiśniewski.

Obecnie jednak prace na obiekcie nie są prowadzone przez spółkę. - Czekamy do momentu wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Do zadań wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy, oprócz dokończenia budowy i wyposażenia sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi i łącznikami do istniejącej szkoły, będzie należała również budowa ogrodzenia północnej granicy działki wraz z parkingiem, a także wykonanie instalacji elektroenergetycznych i kanalizacyjnych. Wykonawca zagospodaruje także teren i wywiezie hałdy ziemi powstałe po wykonanych już robotach ziemnych - wyjaśnia Maja Chłopocka-Nowak.