Poznań Motor Show 2022 na MTP: Pierwszy dzień wystawy sportowych i elektrycznych aut w Poznaniu! [ZDJĘCIA] Maciej Szymkowiak

Elektromobilna rewolucja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej staje się faktem. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich można zobaczyć m.in. pojazdy autonomiczne. Poza tym odbywają się premierowe pokazy pojazdów, prezentowane przez wiodące marki motoryzacyjne. Największą uwagę przyciągają samochody, ale znalazło się też miejsce dla pasjonatów motocykli, czy kamperów. Łącznie jest ponad 1000 pojazdów, które można podziwiać w trakcie czterodniowych targów. Zobacz zdjęcia ---> Martyna Kamzol Zobacz galerię (97 zdjęć)

Najbardziej prestiżowe targi motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej wróciły na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Poznań Motor Show 2022 powrócił po pandemii. Potrwa do niedzieli, 10 kwietnia. Pojawili się na nich aktualni Mistrzowie Europy w rajdach terenowych. Motywem przewodnim tegorocznej edycji targów jest elektromobilność z hasłem "Droga Do Elektromobilności". Zaprezentowano samochody i motocykle wyposażone w zero emisyjny napęd. Pojawiły się też nowości (EQS 580 4MATIC, EQB 300 4MATIC, Nowy Citan zwany "gigantycznym potencjałem" w wersji tourer), a także samochody rajdowe. Zobacz zdjęcia!