Poznań: Nie wyrzucaj jedzenia po świętach. Możesz oddać je ubogim. Zobacz, jak możesz to zrobić

Już od Wielkanocy 2015 fundacja "Podzielmy się" zachęca mieszkańców całej Polski do tego, aby zamiast wyrzucić jedzenie, które zostało im po świętach, zawieźli je do jadłodajni dla bezdomnych i ubogich osób. Dla tych, którzy nie są w stanie samodzielnie zawieźć świątecznych posiłków, od 25 do 28 grudnia fundacja oferuje również darmowy odbiór jedzenia. Następnie zostanie ono przekazane instytucjom, jadłodajniom i schroniskom, które opiekują się osobami ubogimi i bezdomnymi.

- Szczególnie w święta Bożego Narodzenia, kiedy zostawiamy dodatkowy talerz przy stole dla tego nieznajomego gościa, to w jakimś sensie biorąc udział w akcji my zapełniamy ten talerz i dajemy go komuś - mówiła dla TVN Maria Skołożyńska, prezes fundacji „Podzielmy się”.