Poznań Opłatek Challenge: Wyjątkowa akcja! Znani poznaniacy walczą z hejtem

Organizatorzy akcji Poznań Opłatek Challenge chcą uświadomić ludziom, jakim problemem jest hejt i uprzedzenie do drugiego człowieka, ale przede wszystkim podkreślić magię świąt oraz symbol dzielenia się opłatkiem. Będzie to pozytywne przesłanie świąteczne od poznaniaków do Polaków.

Kto wziął udział w akcji? M.in. artyści, wiceprezydent miasta, dziennikarze oraz influencerzy, a także zwykli mieszkańcy - łącznie ponad 30 wyjątkowych osób.

Każda z tych osób, podzieliła się swoimi własnymi doświadczeniami związanymi z Świętami Bożego Narodzenia, opowiedziała o tradycjach panujących w ich domu rodzinnym, a także o swoich świątecznych skojarzeniach.

Organizatorem akcji jest agencja reklamowa Yolk.