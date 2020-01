Poznań solidarny z Australią. Na placu im. Adama Mickiewicza odbył się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny [ZDJĘCIA]

- Skutki dekad nieracjonalnej polityki klimatycznej dotykają nas coraz częściej i są coraz bardziej destruktywne - uważają przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w poznaniu, którzy w piątek, 17 stycznia o godzinie 17 zebrali się na placu im. Adama Mickiewicza.

Nie tylko młodzi ludzie, ale także starci przyszli, by wyrazić swoją solidarność z ogarniętą pożarami Australią. Bo chociaż ostatnie prognozy dają ukojenie rozgrzanej i płonącej Australii, to co strawił ogień jest już nie do uratowania.

- Jesteśmy świadkami tego, jak nasze, destrukcyjne działanie wpływa na zmianę klimatu i niszczy otaczającą nas przyrodę

- mówili uczestnicy wydarzenia.

Podobne tego typu wydarzenia miały miejsce w innych polskich miastach: Wrocławiu czy Warszawie.