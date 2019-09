Poznań: Tixer znów oszukał klientów? Poznaniacy kupili bilety na spektakl w kinie Apollo, którego nie było

- mówi pan Gabriel. - Zachęcał do zgłoszenia sprawy w prokuraturze, jednak nie dawał dużych szans na odzyskanie pieniędzy, bo „Tixer, sprzedawca biletów jest powiązany z Sollus, z którym mieli już wcześniej złe doświadczenia".

W sobotę małżeństwo wybrało się do Apollo. Nie byli jedynymi osobami, które postanowiły tego wieczoru obejrzeć sztukę.

- Musieliśmy poprosić babcię, aby przejechała 400 kilometrów i zajęła się wnukami, gdy my będziemy w teatrze – mówi mężczyzna.

W sobotę widzowie przyszli do poznańskiego kina Apollo na spektakl „Nina” z Małgorzatą Foremniak i Pawłem Królikowskim. Dopiero wtedy dowiedzieli się, że został odwołany. Dlaczego? Pracownik Apollo poinformował ich, że organizator spektaklu „rozpłynął się w powietrzu”.

Miłośnicy teatru, którzy tłumnie przyszli na spektakl, musieli rozczarowani wrócić do domu. Zdaniem pana Gabriela, pracownik teatru wyraźnie dał wszystkim do zrozumienia, że padli ofiarą oszustwa.

- Kiedy kupowałem bilety, marki Tixer i Moonside niewiele mi mówiły. Zdecydowałem się wydać 270 zł na bilety na pół roku przed seansem, bo miałem zaufanie do takich marek, jak Apollo, Małgorzata Foremniak i Paweł Królikowski

– podkreśla pan Gabriel. I pyta: - Od kiedy wiedzieli, że spektakl się nie odbędzie i co zrobili, aby dotrzeć z tą informacją do ludzi, którzy od miesięcy przygotowywali się na to wydarzenie.

Przypomnijmy, że od początku roku poznańska prokuratura bada sprawę oszustw, których miały się dopuszczać wobec klientów z całej Polski spółki Sollus i Tixer. Zdaniem śledczych, spółki celowo organizowały koncerty sprzedawały na nie bilety, a potem odwoływały imprezy i nie zwracały pieniędzy. W maju osoby powiązane z tymi firmami usłyszały zarzuty oszustwa i przywłaszczenia pieniędzy.