Poznań: Trwa przebudowa ul. Jackowskiego. Kolejne utrudnienia na Jeżycach

Ulica Polna jest zwężona i muszą tu szczególnie uważać kierowcy jadący od strony Bukowskiej do Dąbrowskiego. Do szpitala można dojechać jedynie od strony ul. Wawrzyniaka, jednak ruch od skrzyżowania Wawrzyniaka z Jackowskiego jest utrudniony, a znak drogowy ostrzega o „ślepej ulicy”. Samochody wjeżdżające i wyjeżdżające ze szpitala mają udostępniony tylko jeden wąski pas przy bramie. Dalej asfalt w stronę ul. Polnej jest już całkowicie sfrezowany – to element ostatniego etapu przebudowy ulicy Jackowskiego, od wejścia do szpitala do skrzyżowania z Polną, włącznie z tym skrzyżowaniem.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, skrzyżowanie, które – podobnie jak to z ul. Wawrzyniaka – zostanie wyniesione, będzie zamknięte dla ruchu. Kierowcy zostaną poprowadzeni objazdami prowadzącymi ulicami Szamarzewskiego, Kraszewskiego, Słowackiego, Wawrzyniaka, Dąbrowskiego i Polną oraz przez ulice Szamarzewskiego, Przybyszewskiego i Bukowską.