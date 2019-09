Poznań: Zwiększenie liczby sklepów z alkoholem na przyczynić się do rozwoju miasta i budowy jego wizerunku

- Taka postawa władz jest skrajnie nieodpowiedzialna – uważa Lidia Koralewska, członek Zarządu Osiedla.

Oburzenie radnych ma źródło w projekcie uchwały Rady Miasta w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania. Uchwała jeszcze nie została podjęta, ma dopiero trafić pod głosowanie radnych, ale przekazano ją wcześniej do zaopiniowania radnym Starego Miasta. Jednym z jej punktów jest podniesienie limitu liczby punktów sprzedaży detalicznej trunków o zawartości alkoholu 4,5-18 proc. (bez piwa). Po prostu limit w tej kategorii w mieście jest już wyczerpany i nie można udzielać nowych pozwoleń na sprzedaż.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydawane są trzy rodzaje pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. oprócz piwa, a także powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. W sumie w mieście miałoby być przyznanych 5390 zezwoleń, ale środkowa kategoria cieszy się takim powodzeniem, że wszystkie możliwe pozwolenia do niej należące są już wydane. Do zaś miasta zgłaszają się kolejne podmioty nimi zainteresowane.