Poznański Chór Chłopięcy koncertował w Stanach Zjednoczonych. Zespół z Poznania zakończył dwutygodniową trasę

Poznański Chór Chłopięcy w USA

Podczas festiwalu Poznański Chór Chłopięcy zaprezentował repertuar, zawierający polską muzykę chóralną od renesansu po współczesność, utwory, dedykowane ofiarom Holokaustu w 80. Rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, jak również lżejsze aranżacje muzyki ludowej i rozrywkowej w unikatowych opracowaniach chóralnych. Publiczności najbardziej przypadła do gustu piosenka, którą napisał Andrea Bocelli, a zaaranżował na chór Jacek Sykulski – „The greatest gift”, jak również żywiołowy utwór, rodem z polskich gór, skomponowany przez Jacka Sykulskiego – „Zbójnicki”.

W ramach festiwalu odbyło się 10 koncertów głównych i wiele koncertów towarzyszących. Odbywały się one nie tylko w Pocatello, ale także w okolicznych miejscowościach. Ponadto chórzyści mieli okazję uczestniczyć w codziennych warsztatach chóralnych i zajęciach integracyjnych, podczas których wszyscy uczestnicy festiwalu mogli zapoznać się z kulturą i tradycjami każdego z przybyłych do USA zespołów. Tak więc wszyscy chórzyści mogli poćwiczyć razem kostarykańską salsę, tańce buddyjskie, czy też pochylić się wspólnie nad pieśniami kurpiowskimi Szymanowskiego.

Tuż po zakończeniu festiwalu w Idaho Poznański Chór Chłopięcy przejechał 580 km na północ, do miejscowości Missoula, w stanie Montana, by wziąć udział w kolejnym wielkim międzynarodowym wydarzeniu chóralnym. Do Montany przybyły zespoły z Kostaryki, Estonii, Gruzji, Niemiec, Litwy, Hiszpanii, Tajwanu, Ugandy oraz różnych stron USA.