Poznański Chór Chłopięcy świętuje 20-lecie. "Staramy się wychodzić poza schematy"

Jak przyznał sam kierownik, praca w chórze chłopięco-męskim jest bardzo wymagająca.

- Pracy z chórem chłopięcym trzeba się uczyć naprawdę bardzo intensywnie. Mnie to zajęło od 5 do 10 lat. Potem to doświadczenie zaowocowało napisaniem specjalnej pracy doktorskiej na ten temat. Jak zaczynałem pracę w chórze chłopięco-męskim, wydawało mi się, że jestem świetnym dyrygentem, natomiast chłopcy szybko to zweryfikowali. Stwierdziłem, że muszę rzeczywiście nauczyć się pracować na nowo z tego typu kolektywem, mimo iż wcześniej śpiewałem w tym samym chórze i w pewnym sensie zatoczyłem takie wielkie koło. Niemniej jednak, właśnie jak mówię, musiałem się wszystkiego uczyć od początku, bo to jest bardzo wymagająca praca