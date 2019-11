Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak popiera legalizację małżeństw homoseksualnych w Polsce

- To jest kwestia dyskusji. Natomiast na pewno należy zapewnić osobom, które pozostają w związkach homoseksualnych takie prawa, jakie są w małżeństwie. Mam tu na myśli przede wszystkim możliwość uzyskiwania w szpitalu odpowiedniej dokumentacji, dziedziczenia i te wszystkie inne elementy, które się z tym wiążą -

Prezydent Poznania został zapytany o to, czy małżeństwa homoseksualne byłyby w Polsce legalne, gdyby to od niego zależało.

Według badania IBRiS, w wyborczej dogrywce Małgorzata Kidawa-Błońska mogłaby liczyć w starciu z Andrzejem Dudą na 38,9 proc. poparcia. Jacek Jaśkowiak wypada jeszcze gorzej - sondaż daje mu 30,3 proc.

Prezydent Poznania uważa jednak, że to dobry wynik:

- O tej porze roku 5 lat temu, to prezydent Komorowski miał poparcie 76 proc., a Duda miał 7 proc. Byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem te wyniki, kiedy miałem do tego się odnieść. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, wręcz zaskakująco dobry dla mnie na takim etapie kampanii, po zgłoszeniu mojej kandydatury właściwie w piątek w zeszłym tygodniu.

