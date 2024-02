Przegłosowano uchwalenie nowego planu zagospodarowania dla otoczenia Jeziora Maltańskiego. Zieleń zostanie zabudowana?

- Przeczytałem w jednej z ostatnich gazet, że pretekstem wywołania tego planu jest budowa hotelu nad Maltą, a ten plan powstaje po to, żeby uchronić Maltę przed zabudową. Ja odniosłem inne wrażenie - że jest on po to, żeby wykorzystać budowę hotelu nad Maltą właśnie do większej zabudowy tego terenu