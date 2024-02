"Pułapka" na kierowców na ruchliwej drodze w Poznaniu. Pomogli strażnicy miejscy

Z kolei we wtorek, 30 stycznia strażacy OSP Luboń informowali o zatrzymaniu sprawcy kradzieży studzienek.

- Niecodzienna sytuacja - jeden z naszych zastępów wracający do bazy z działań natknął się na pojazd na środku skrzyżowania z włączonymi światłami awaryjnymi. Było grubo po 2:00 w nocy, więc chcieliśmy się zapytać czy kierowca nie potrzebuje pomocy. Po chwili zauważyliśmy że mężczyzna pakuje właz studzienki do samochodu. W środku znajdowała się już ich ciekawa kolekcja Poprosiliśmy o pomoc Policje ze zdarzenia obok - która po przyjeździe przystąpiła do swoich działań. Kradzież to jedno, ale wyobrażacie sobie wjechać w taką dziurę