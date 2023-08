Rekordowe zainteresowanie miejskim programem wymiany kopciuchów w Poznaniu. Złożono najwięcej wniosków w historii

Cytowana w informacji prasowej dyrektorka Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania Magdalena Żmuda zaznaczyła, że w tym roku na dotacje do wymiany starych pieców samorząd przeznaczył początkowo 10 mln zł.

- W trakcie naboru, ze względu na duże zainteresowanie, zwiększyliśmy ją do kwoty 12,5 mln zł. Cała pula została wyczerpana. Dlatego też we wrześniu będziemy wnioskować do rady miasta o dodatkowe fundusze, abyśmy mogli rozpatrzyć wszystkie wnioski złożone w terminie i przyznać dotacje mieszkańcom - zapewniła.