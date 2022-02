Rodzinny dom dziecka w Poznaniu zagrożony likwidacją. Wychowankowie Ochronki "Jurek" apelują o pomoc w zbiórce

Ochronka "Jurek". Rodzinny dom dziecka w Poznaniu

„Jurek” jest placówką socjalizacyjną przy ul. Ochota 15, ale wszystko, co o tym by przypominało, zostało usunięte. Każdy podopieczny żyje jak w domu. Ma swój pokój, chodzi do szkoły, odrabia lekcje, wykonuje obowiązki domowe. Dlatego też przed wejściem do budynku nie ma szyldu, a w środku nikt nie używa określeń typowo administracyjnych, jak „pani”, czy „dyrektor”. Dzieci do wychowawczyń mówią „ciocia”, a kadra sobie po imieniu.

- Wszystkie te zabiegi są celowe, żeby dzieci nie były stygmatyzowane. Niektórzy wychowankowie z trudną przeszłością wstydzą się tego, że są z domu dziecka i podczas pobytu ukrywają to przed kolegami

– mówi Maria Lichtańska, dyrektor placówki.