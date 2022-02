Rondo Śródka w Poznaniu będzie bezpieczniejsze. Ale dopiero... po 2023 roku

Policja Wydziału Ruchu Drogowego odebrała w styczniu informacje o dwunastu zdarzeniach drogowych: kolizjach i jednym wypadku, w którym obrażenia odniosła jedna osoba. Statystycznie zatem co 2-3 dni na rondzie dochodzi do stłuczki.

- Rondo Śródka jest jednym z najważniejszych elementów układu komunikacyjnego w Poznaniu, przez które każdego dnia przejeżdża kilkadziesiąt tysięcy pojazdów oraz setki tramwajów – mówi Andrzej Rataj, radny miejski, który wystosował do prezydenta miasta interpelację w sprawie bezpieczeństwa na Śródce. - Od wielu lat rondo to jest również jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc dla kierowców w naszym mieście - ze względu na znaczną liczbę kolizji albo wypadków drogowych. Przyczyny tych zdarzeń są różne, a najczęściej jest to brak zachowania ostrożności, brak przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, nieznajomość specyfiki skrzyżowania, czy skomplikowany układ komunikacyjny. Od wielu lat prowadzone są również analizy i działania mające na celu polepszenie sytuacji na tym rondzie. Niezbędne są dalsze inicjatywy dotyczące tego newralgicznego miejsca w układzie drogowym Poznania.