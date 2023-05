Rozpoczął się sezon. W ten dzień lepiej nie wyjeżdżaj z garażu

W porównaniu z początkiem roku maj przynosi z reguły wyraźny wzrost liczby wypadków drogowych – wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Dobrze obrazują to zeszłoroczne dane – w maju 2022 r. doszło do 2119 zdarzeń, czyli prawie 10% ogólnej liczby wypadków (21 322). Średnia z okresu styczeń-kwiecień wynosiła „jedynie” 1396 wypadków na miesiąc. Rok wcześniej te proporcje były niemal identyczne. To pokazuje, że maj otwiera „sezon” na wypadki. Na drogach zaczyna robić się spokojniej zazwyczaj dopiero od listopada.

– To zjawisko obserwujemy corocznie również w likwidacji szkód. Większa liczba trafiających do ubezpieczycieli zgłoszeń wynika oczywiście ze wzmożonego ruchu w sezonie turystycznym, który nieoficjalnie rozpoczyna się majówką. Maj oznacza też – przynajmniej teoretycznie – lepszą pogodę, a co za tym idzie – lepsze warunki drogowe, które „prowokują” do szybszej i mniej ostrożnej jazdy. Warto mieć to z tyłu głowy, wyjeżdżając na drogę – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.