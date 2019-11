Czy uda się w końcu wyłonić wykonawcę kompleksowej modernizacji rynku Łazarskiego w Poznaniu? Tym razem zgłosiły się trzy firmy, które zażyczyły sobie znacznie mniej pieniędzy niż podczas dwóch poprzednich przetargów. Jednak i tak najniższa oferta przekracza o prawie 7 mln zł przewidywany budżet na tę inwestycję.

– Na razie analizujemy oferty pod kątem formalno-prawnym. Będziemy szukać możliwości, by zmierzyć się z tym zadaniem. Będzie to niełatwa decyzja

W lipcu 2018 r. ogłoszono pierwszy przetarg na realizację tego zadania. Niestety, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym postępowanie trzeba było unieważnić. W styczniu tego roku zgłosił się jeden wykonawca, który zażądał kwoty znacznie przekraczającej budżet na ten cel – spółka Budimex wyceniła swoje usługi na 56,6 mln zł, podczas gdy miasto zarezerwowało na ten cel 36 mln zł.Jak tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta, mając na uwadze sytuację na rynku usług budowlanych, m.in. wzrost cen materiałów, wprowadzono pewne korekty do kosztorysu, a także złagodzono wymagania wobec wykonawcy i, co istotne, skrócono czas realizacji inwestycji.– Z dwóch i pół roku do półtora – mówi Wiśniewski, dodając, że było to możliwe przy założeniu, że na czas modernizacji rynku targowisko zostanie przeniesione w inne miejsce. Kupcy mają handlować na parkingu w sąsiedztwie dwóch zespołów szkół – muzycznych i katolickich, znajdujących się przy ulicy Głogowskiej.We wrześniu tego roku ogłoszono trzeci z kolei przetarg. Zgłosiły się trzy firmy. Budimex jest gotowy zmodernizować rynek Łazarski za 43,4 mln zł, Skanska za 42,4 mln zł, a najdroższą ofertę złożyła firma Jakon, opiewa ona na 53 mln zł.Czy miasto zdecyduje się dołożyć brakujące 7 mln zł?– przyznaje Wiśniewski i dodaje: – Widać, że ruch ze skróceniem czasu realizacji inwestycji przyniósł istotną potencjalną oszczędność, bo to jest 14 milionów złotych różnicy w stosunku do styczniowej oferty.Jedynie koszty przebudowy rynku są barierą w rozpoczęciu realizacji zadania, bo inwestycja ma decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, projekt budowlany i wykonawczy.Przypomnijmy, że rynek Łazarski zostanie przebudowany według pomysłu Autorskiej Pracowni Architektonicznej Jacek Bułat, która wygrała konkurs na koncepcję rewaloryzacji tego miejsca. Zgodnie z nią targowisko zostało zaprojektowane na planie koła z przezroczystym zadaszeniem.Przestrzeń rynku będzie podzielona na dwie części. Jedna będzie spełniać funkcje handlowe (targowisko, obsługa komunikacyjna), a druga ma służyć rekreacji, stać się miejscem spotkań, wypoczynku, wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcy zyskają szersze chodniki, więcej zieleni.

