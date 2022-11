Samochody klasy premium. Te marki i modele najchętniej kupują Polacy

W październiku 2022 roku w Polsce zarejestrowano 7 366 nowych samochodów osobowych klasy premium, o 10 proc. mniej niż we wrześniu br. i o 13,57 proc. więcej w zestawieniu z październikiem ub. roku, gdy wydziały komunikacji wpisały do swoich baz danych 6 486 takich samochodów. Październikowy wynik bieżącego roku był też większy niż przed pandemią, gdy w takim samym miesiącu 2019 roku zarejestrowano w naszym kraju 7 195 samochodów z segmentu premium. W październiku 2022 roku udział aut z wyższej półki w rynku nowych samochodów osobowych w Polsce wyniósł 23 proc. Łącznie od stycznia do października 2022 roku Polacy kupili i zarejestrowali 76 598 nowych samochodów klasy premium, o 1,05 proc. (793 sztuki) więcej niż w takim samym okresie roku 2021.

Dla porównania, dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w październiku 2022 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 32 001 samochodów osobowych, o 2,37 proc. więcej niż rok wcześniej i o 10,66 proc. mniej niż we wrześniu 2022 r. Od stycznia do października 2022 roku zarejestrowano w Polsce 348 697 samochodów osobowych, o 7,89 proc. mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (-29 868 szt.).