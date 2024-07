Spacer po lesie może zamienić się w koszmar. Co zrobić gdy spotkasz agresywne, martwe lub ranne zwierzę? Warto być przygotowanym

Natrafiłem w lesie na ranne zwierzę. Co robić?

Wedle ustawy o ochronie zwierząt, to gmina ma obowiązek nad wszystkimi zwierzętami, czy to domowymi, czy dzikimi. W takim przypadku należy więc niezwłocznie skontaktować się urzędem gminy.

Natrafiłem w lesie na martwe zwierzę. Co robić?

Często powodem śmierci zwierzęcia może być choroba zakaźna. Nie należy jednak przechodzić obok truchła obojętnie. W takim przypadku jest niezwykle ważne, by powiadomić o tym urząd gminy, a następnie nadleśnictwo. Jeżeli jest to późna godzina, sprawę można zgłosić policji.

Natrafiłem w lesie na młode zwierzę, które wygląda na porzucone. Co robić?

Natrafiłem w lesie na agresywne zwierzę. Co robić?

Gdzie można natrafić na żmije? Jak zabezpieczyć się przed nimi?

Ukąsiła mnie żmija. Co robić?

Najważniejsze to zachować spokój. Jedynym rozsądnym działaniem w tego typu sytuacji jest natychmiastowe zgłoszenie się do najbliższego lekarza, szpitala. Panika i strach powoduje wzrost tętna, a co za tym idzie, jad szybciej rozprzestrzenia się w organizmie. Warto także unieruchomić kończynę. Spowolni to rozprzestrzenianie się trucizny we krwi.

Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie wysysać jadu i nie nacinać miejsca ukąszenia. Takie działanie może pogorszyć sytuację. Jak najszybciej zgłośmy się do lekarza, gdzie otrzymamy zastrzyk z surowicą.

Ukąszenie przez żmiję bardzo rzadko kończy się śmiercią, to jednak jego skutki są nieprzyjemne.