Święto Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim. Mniej zniczy i kwiatów. Więcej modlitwy i pamięci o zmarłych

Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim to święto ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Łączy się ono z następującym po nim obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła Katolickiego uroczystość Wszystkich Świętych jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Kościele katolickim od IX wieku. Wyznaczył je na 1 listopada papież Grzegorz IV w 837 roku.

- W Polsce jeszcze na początku XX wieku podczas uroczystości Wszystkich Świętych szczególną czcią otaczano żebraków i tzw. proszalnych dziadów, siedzących zazwyczaj przed wejściem do kościołów i na cmentarzach. Na tę okazję gospodynie wypiekały specjalne małe chlebki, zwane powałkami lub heretyczkami. Pieczono je dzień lub dwa wcześniej, gdyż 1 listopada, gdy dusze przodków wracały do swoich domów, nie wolno było rozpalać ognia. Piec miał być bowiem ulubionym miejscem przebywania duchów. Uważano, że jeśli ktoś tego dnia piecze chleb, domostwu grozi pożar. Obecnie na mogiłach i cmentarzach płoną znicze i świeczki, które są symbolem pamięci o zmarłych. Składamy też ofiary na tzw. wypominki, wypisując imiona zmarłych na kartkach, prosząc, by cały Kościół modlił się za nich. - podaje portal historyczny www.dzieje.pl.