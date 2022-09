Szpital Kliniczny im W. Degi w Poznaniu po raz pierwszy w Polsce zastosował endoskopową technikę UBE leczenia schorzeń kręgosłupa

Tym samym technika UBE nie jest techniką uzupełniającą, ale dalece rozwijającą możliwości zastosowania endoskopii w stosunku do metody jednodostępowej, która w większości dedykowana jest do leczenia izolowanej patologii krążka międzykręgowego.

Pierwsze zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu wykonywane były w 2009 roku. Na bazie zebranych doświadczeń w 2014 roku opublikowana została praca prezentująca autorską technikę operacyjną z dostępu poprzez staw międzykręgowy, która jest cytowana w międzynarodowym piśmiennictwie (Kubaszewski Łukasz i wsp.: Foraminoplastic transfacet epidural endoscopic approach for removal of intraforaminal disc herniation at the L5-S1 level. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne).