Szykuje się duża zmiana: być może jeszcze w styczniu kierowcy przejadą całą nową ulicą św. Wawrzyńca

Już w najbliższych tygodniach otwarta będzie ulica św. Wawrzyńca w nowej postaci. Tym samym kierowcy otrzymają bardzo istotny skrót odciążający Jeżyce, a pozwalający im np. szybko dojechać z rejonu ul. Polskiej do Kościelnej i dalej w stronę centrum, lub – w przypadku autobusów - do Nad Wierzbakiem, z pominięciem ul. Dąbrowskiego. Do tego – co docenią kierowcy pokonujący ul. Żeromskiego i Niestachowską w korkach – uruchomienie sygnalizacji świetlnej na przebudowanym skrzyżowaniu, ma pomóc w rozładowaniu zatorów.

- Prace budowlane na ul. św. Wawrzyńca dobiegły końca: ulica na odcinku od ul. Żeromskiego do Kościelnej ma już nową nawierzchnię, chodniki i drogę rowerową, nasadzona została również zieleń – mówi Maja Chłopocka – Nowak z Poznańskich Inwestycji Miejskich. - Aktualnie trwa procedura odbiorowa, dlatego nowa droga zostanie w pełni udostępniona mieszkańcom po przeprowadzeniu koniecznych odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Zakładamy, że nastąpi to w bieżącym, czyli pierwszym kwartale 2022 roku.