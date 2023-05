Tak mieszka i żyje Michał Wiśniewski z piątą żoną. Wokalista został ojcem po raz szósty

Michał Chrystian Wiśniewski urodził się 9 września 1972 w Łodzi. Jest synem Andrzeja i Grażyny Wiśniewskich. Jego mama pracowała w domu opieki społecznej. Ma młodszego brata. Ze względu na uzależnienie rodziców od alkoholu i problemy z prawem ojca, trafił do Domu Dziecka w Grotnikach. Mieszkał w kilku rodzinach zastępczych. Jako 14-latek wyjechał z matką do Niemiec. Zamieszkał w Bonn, w domu siostry ojca. Tam uczęszczał do gimnazjum i szkoły muzycznej. Uczył się gry na fortepianie. Po roku wrócił do Polski. Podjął naukę w zawodowej szkole budowlanej i dorabiał jako monter wysokościowy. Ponownie wyjechał do Niemiec, pracował jako sprzedawca konfekcji męskiej w domu towarowym oraz roznosił gazety i ulotki. Wrócił do Polski w latach 90. Podjął pracę w hurtowni cebuli w Łodzi. Otworzył biuro tłumaczeń i pośrednictwa pracy. Dzięki współpracy z Instytutem Papierów Wartościowych w Monachium wprowadził karty rabatowe dla Orbisu i Polskich Linii Lotniczych.