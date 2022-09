Tak mieszkają Sandra Kubicka i Baron z The Voice of Poland. Nowocześnie i z klasą [zdjęcia - 21.09.2022]

Tak mieszkają Baron i Sandra Kubicka. Mamy zdjęcia

Aleksander Milwiw-Baron to polski gitarzysta i saksofonista, który popularność zdobył w zespole "Afromental". W latach 2016-2017 uczestniczył w kilku koncertach w ramach trasy koncertowej Hansa Zimmera.

Sandra Kubicka jest fotomodelką, która ma na swoim koncie kilka sesji zdjęciowych do zagranicznych pism. Zajęła trzecie miejsce w dziewiątej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".