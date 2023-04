Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia

– Zapytano nas, dlaczego chcemy amerykanizować Poznań. Powiedzieliśmy zgodnie z prawą, że nie o ideologię i politykę tu chodzi, a jedynie względy architektoniczne. Tłumaczyliśmy urzędnikom podstawowe zasady urbanistyki, ale byli odporni. Stwierdzili, że jest zarządzenie i trzeba go przestrzegać. To był koniec dyskusji. Musieliśmy przełknąć tę żabę i zaprojektować coś, do czego nie byliśmy przekonani. Niestety, nie udało się to wszystko. Ostatecznie budynek zupełnie nie ma proporcji. Wygląda, jakby ktoś na nim usiadł i jeszcze przydepnął - opowiadał o swoim projekcie architekt Witold Milewski w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" w 2018 roku.