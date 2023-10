Tak żyje i mieszka Doda. Znana piosenkarka prywatnie i zawodowo - zszokowała ciążowym zdjęciem i nowym imieniem

Doda (Dorota Rabczewska) w ostatnich miesiącach przybrała drugie imię – Aqualiteja. Ma to związek z jej znakiem zodiaku – wodnikiem, a także nawiązuje do nowego singla. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą zdjęcia z ciążowym brzuszkiem. To pomysł na promocje jej nowego singla "Mama".

Doda – dzieciństwo, rodzina, wykształcenie, pierwsze występy

Dorota Rabczewska urodziła się 15 lutego 1984 w Ciechanowie. Jest córką sportowca Pawła Rabczewskiego i urzędniczki państwowej Wandy Rabczewskiej.

Ma starszego przyrodniego brata Rafała (urodzony w 1975). Jest on nieślubnym synem matki artystki. Przyjął nazwisko Rabczewski. Wokalistka ma też przyrodnie rodzeństwo ze strony ojca: brata Grzegorza oraz siostrę Paulinę.

W rodzinnym Ciechanowie od 1987 roku uczęszczała do przedszkola. Chodziła do zerówki w Szkole Podstawowej nr 6. W 1991 roku rozpoczęła naukę w Społecznej Szkole Podstawowej i w szkole muzycznej I stopnia w klasie fortepianu. Występowała w szkolnych uroczystościach, konkursach wokalnych. W 1996 wzięła udział w programie „Powitanie Lata w Gdańsku” w telewizji Polsat. W 1997 roku rozpoczęła treningi lekkoatletyczne, co zaowocowało udziałem w Mistrzostwach Polski Juniorów w lekkiej atletyce. Zdobyła brązowy medal w biegu na 100 m. Były też sukcesy w wojewódzkich mistrzostwach. Jako 13-latka podjęła naukę w Studium Wokalnym Elżbiety Zapendowskiej w Warszawie. Rok później została przyjęta do teatru Buffo. Występowała w musicalach „Metro” i „Przeżyj to sam”. Uczęszczała do liceum w Warszawie. Rozpoczęła studia na kierunku psychologia kliniczna, których nie ukończyła. Należy do Mensa Polska - stowarzyszenia ludzi o wysokim ilorazie inteligencji.