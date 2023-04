Takie produkty mają najwięcej witaminy C. Niektóre produkty mogą zaskoczyć! Cytryna wcale nie jest rekordzistką Weronika Błaszczyk

Najwięcej witaminy C zawierają owoce cytrusowe. Dobrym źródłem są też kiszonki. Nie brakuje też warzyw, które mają jej pod dostatkiem. Które produkty stanowią najlepsze źródło witaminy C? Mamy listę!

Witamina C kojarzy się głównie ze wzmacnianiem odporności, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. To jednak nie jej jedyne zadanie. Witamina C jest również silnym przeciwutleniaczem, pozytywnie wpływa na zdrowie skóry, a ponadto, jest niezbędna do syntezy kolagenu. Ludzki organizm nie może jej ani produkować, ani magazynować, dlatego należy dostarczać ją wraz z jedzeniem. W jakich produktach jest najwięcej witaminy C? Sprawdziliśmy!