Targi ekologiczne na MTP są mało eko? Stoiska wystawców uginają się od plastiku [ZDJĘCIA]

Trwające do 11 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich targi Pol-Eco System 2019 to okazja do wysłuchania ekspertów, praktyków i pasjonatów na temat inteligentnych rozwiązań w przestrzeni miejskiej, poprawiających stan naszego środowiska, a także praktyk, które stosować może każdy z nas, by mieć lepszy wpływ na klimat.

Pol-Eco System: Najbardziej ekologiczne targi?

Zrównoważona gospodarka odpadami to z kolei główny temat tegorocznych targów ekologicznych. To także okazja, by zapoznać się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu odpadów i recyklingu, ochrony powietrza, gospodarki wodnościekowej i odnawialnych źródeł energii. Podczas wydarzenia zobaczyć można też rozwiązania wykorzystywane w zakładach przetwarzania odpadów i sortowniach.

Pol-Eco System towarzyszą też targi Zero Waste, promujące redukcję wytwarzania odpadów.