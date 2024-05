Taryfikator mandatów 2024. Za te wykroczenia grozi mandat 1500 zł

Duże zmiany w karaniu kierowców za wykroczenia zostały wprowadzone w 2022 roku. Dziesięciokrotnie wzrosła maksymalna wysokość mandatu, jaki może wystawić np. policja. Wcześniej najwyższą karą przewidzianą za przewinienie drogowe był mandat w wysokości 500 zł, teraz może on wynieść nawet 5000 zł. W przysadku kiedy sprawa trafi do sądu, grzywna może wzrosnąć aż do 30 000 zł.