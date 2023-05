Te linie w Poznaniu są najmniej punktualne. Fatalny wynik całego MPK Poznań

Jak wynika z danych przekazanych PAP przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, poznańskie autobusy w pierwszym kwartale 2023 roku kursowały z punktualnością poniżej 80 procent. Miały na to wpływ trwające wciąż remonty w mieście oraz braki kadrowe czy awarie i kolizje. W marcu najniższa punktualność z linii wynosiła 56 procent. ZTM zapowiada jednak, że punktualność w najbliższym czasie wzrośnie. Wpłynąć ma na to m.in. wznowienie kursowania na całym odcinku wyremontowanej trasy PST (teraz pasażerów m.in. z Piątkowa wożą autobusy "za tramwaj"). Tramwaje wrócą też do centrum miasta.

- Z kolei dla linii tramwajowych głównym czynnikiem mającym wpływ na punktualność jest brak dostępności remontowanych tras tramwajowych i duże obciążenie pozostałej części sieci. Skutkuje to chwilowymi spiętrzeniami w bardzo obciążonych węzłach, tj. Most Dworcowy, Rondo Starołęka, Rondo Rataje czy Rondo Śródka

Te linie są najmniej punktualne w Poznaniu. Które autobusy i tramwaje spóźniają się najbardziej?

Opóźnienia w kursowaniu MPK Poznań to tylko jeden z problemów, na który narzekają poznaniacy. Kolejny to wypadanie kursów, mimo że na autobusowych liniach miejskich wciąż obowiązuje mniejsza częstotliwość kursowania. Jak przyznał w rozmowie z PAP Bartosz Trzebiatowski, w pierwszym kwartale 2023 r. na liniach autobusowych nie wykonano 3,09 proc. kursów, co jest gorszym wynikiem, niż za cały miniony rok (2,86 proc.). Spowodowane jest to problemami kadrowymi, z którymi od długiego czasu zmaga się MPK, ale też nagłymi zdarzeniami, np. awariami czy kolizjami.