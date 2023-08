Teatr Nowy podzielony. Zespół zarzuca dyrektorowi manipulacje i kłamstwa

- (…) praca dyrektora na próbach (nazywana artystyczną) nie oznacza zaniechania w tym czasie normalnej pracy - biurowej. W moim przypadku mój świetny Zastępca przejmuje część moich obowiązków, ale nie zwalnia mnie to z pracy przed, pomiędzy i po próbie. W efekcie od wczesnych godzin rannych do 10.00 odpowiadam na maile i podpisuję bieżące dokumenty, od 10.00 do 14.00 prowadzę próbę, od 14.00 do 16.00 jestem do dyspozycji współpracowników i gości, zjadam posiłek i od 18.00 do 22.00 prowadzę próbę wieczorną. Potem do północy staram się w domu uzupełnić zaległości z popołudniowego mailingu