To dzieje się z organizmem kiedy jesz seler. Takie ma właściwości prozdrowotne. Komu może zaszkodzić?

Seler był lekiem na bóle reumatyczne i artretyczne, stosowano go, by obniżyć ciśnienie czy też wesprzeć pracę układu nerwowego. Wtedy i obecnie seler był warzywem stosowanym w diecie odchudzającej. Korzeń selera jest bogatym źródłem witamin A, B2, B6, C oraz K, błonnika pokarmowego oraz magnezu, potasu, fosforu i wapnia. Korzeń selera cechuje się niską zawartością cholesterolu i tłuszczów nasyconych. Takie jeszcze właściwości na organizm ma seler. Zobacz, dlaczego warto włączyć to warzywo do diety:►►►

pixabay, zdjęcie ilustracyjne