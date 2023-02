TOP20 najtańszych aut w segmencie D. Zobacz co wybierają rodziny i menedżerowie

Autosegment D nazywany jest także klasą średnią samochodów osobowych. Auta do niego zaliczane to klasyczne samochody osobowe charakteryzujące się wymiarami większymi od kompaktowych, zapewniającymi w miarę wygodną jazdę dla pięciu osób na dłuższych trasach. Samochody klasy D są dłuższe niż auta kompaktowe z segmentu C, mając przeciętnie około 4,5 metra długości.

Ich nadwozie zazwyczaj jest typu sedan lub kombi, co jeszcze bardziej zwiększa dostępną przestrzeń bagażową.