Tramwaj linii 15 w Poznaniu ma zmienić trasę. Tysiące pasażerów protestuje

Od nowego roku linia tramwajowa 15 ma zmienić swoją trasę. To jedna z kilku propozycji zmian, lecz chyba jedyna, której tak zdecydowanie sprzeciwiają się poznaniacy. Przeciwko zmianie trasy wypowiedziało się w swoich uchwałach osiem rad osiedli, ponad siedem tysięcy osób podpisanych pod petycją, a komentujący poznaniacy piszą: "Twórcy tej decyzji chyba postradali zmysły. Dlaczego w Poznaniu podejmuje się najczęściej decyzje na gorsze?".

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada „lepsze dopasowanie przebiegu linii tramwajowych do potrzeb pasażerów przy wykorzystaniu możliwości wynikających z nowych inwestycji”. I informuje, że ponieważ „trasa na Grunwaldzie będzie obsługiwana czterema liniami (1, 6, 13 do Junikowa i 3 do Budziszyńskiej) – które w chwili obecnej w pełni odpowiadają zapotrzebowaniu pasażerskiemu, zmieniony zostanie przebieg linii nr 15. Tramwaj linii numer 15 zostanie skierowany z Osiedla Sobieskiego trasą PST, przez Kaponierę i zrewitalizowane centrum (Święty Marcin i Aleje Marcinkowskiego), a następnie pojedzie Kórnicką i Górnym Tarasem Rataj do pętli Unii Lubelskiej”. - Tym samym „piętnastka” poważnie wzmocni komunikację w centrum – zapewnia Bartosz Trzebiatowski z ZTM. - Jeszcze ważniejszy jest fakt, że na trasie z Os. Lecha do Os. Sobieskiego razem z linią nr 16 będzie zapewniać dużą częstotliwość kursów. Jest to szczególnie istotne dla mieszkańców osiedli ratajskich oraz Winograd i Piątkowa. W celu umożliwienia synchronizacji kursów z „15”, linia nr 16 będzie miała skorygowaną trasę w centrum: tramwaj będzie kursował przez Kaponierę i Św. Marcin. Dotąd występowała konieczność wzmocnień na linii „16”, ale w momencie uruchomienia „piętnastki” na zmienionej trasie i skorygowania trasy „16”, zostanie zapewniona duża częstotliwość. Zakładamy synchronizację kursów linii nr 15 i 16, tak żeby pasażerowie mogli korzystać z tramwajów powyższych linii podjeżdżających na przystanki (na wspólnej części trasy) co kilka minut. Bezpośrednie połączenie pomiędzy Grunwaldem a wschodnią częścią Piątkowa (os. Wł. Łokietka) zapewni linia nr 3. Pasażerowie z pozostałej części Piątkowa jadący na Grunwald będą mieli do dyspozycji wygodną przesiadkę z linii nr 15 i 16 na przystanku Most Teatralny (na ul. Roosevelta, kierunek Kaponiera) lub na przystanku Rondo Kaponiera na linie nr 3 i 13.

Linia nr 3 zachowa w nowym układzie swój przebieg między ul. Błażeja a Budziszyńską, jadąc między nimi na trasie: Naramowicka – Winogrady – Pułaskiego – Roosevelta – Grunwaldzka.

Nie wszyscy poznaniacy podzielają optymizm przewoźnika. Do ZTM trafiła 30 października petycja pt. "Sprzeciw wobec propozycji zmiany trasy tramwaju linii 15", podpisana przez 7060 osób. - Przy podpisywaniu każdy sygnatariusz miał możliwość napisania komentarza z jakiego powodu podpisuję petycję – mówi Krystian Haraburda, inicjator petycji. - Wśród opinii znajdujemy takie słowa: „uważam że jest to największy cios wymierzony w mieszkańców Piątkowa oraz Grunwaldu. Przebieg linii 15 jest taki sam od czasu otwarcia PST w 1997 i w pełni spełnia swoje zadanie”, „skandaliczne jest to, że odbieramy trasę z gęsto zaludnionej północy Poznania na Grunwald i Junikowo, jednocześnie powodując, że każdy tramwaj PST będzie jechał na wschód z ulicy Roosevelta. Tramwaj numer 15 stał się dla mieszkańców Piątkowa i Winograd kultowym zawożąc ich na Stadion Miejski oraz cmentarz junikowski”, „nie chcemy więcej przesiadek chcemy mieć bezpośrednią linie jak dotychczas na os. Sobieskiego. To my poznaniacy odczuwamy niedogodności związane z remontami zmianami tras, które dobrze funkcjonowały przez tyle lat”, czy „codziennie 15 jest zapchana po sam sufit ludźmi jadącymi daleko za Kaponierę, więc jak ktoś doszedł do wniosku, że jest to zbędne połączenie?

Pod petycją podpisały się osoby, które korzystają z „15-tki” w drodze do szkół, zakładów pracy, na cmentarz Junikowo, osoby z dolegliwościami nie sprzyjającymi przesiadkom, kibice Lecha, a także instytucje. Nie ukrywają: „…kiedy powstała PeSTka była zbawieniem komunikacyjnym dla naszych osiedli. Tramwaj nr 15 od samego początku jest jedynym, bezkolizyjnym połączeniem z Junikowem. Dla mnie, likwidacja tego połączenia będzie porażką ZTM-u” i „dojeżdżam tramwajem nr 15 od wielu lat do pracy i jest on jedyną linią bezpośrednią na tej trasie, co bardzo skraca czas dojazdu. Warto też wspomnieć, że tramwaj ten jest codziennie przepełniony co świadczy tylko o tym, że jest on niezbędny a wręcz niewystarczający!”

Do wprowadzenia zmiany zostały dwa miesiące. Krystian Haraburda zaapelował nie tylko do ZTM, ale też do prezydenta Jacka Jaśkowiaka. W liście otwartym pisze, że pomimo protestów „ZTM wysuwa nieprawdziwe wnioski, jakoby musiała zostać zmieniona trasa kluczowej linii tramwajowej nr 15 łącząca od ponad 25 lat Piątkowo z Grunwaldem. Linii, która dla wielu osób jest czymś więcej, niż zwykłą linią tramwajową”. Petycję, podpisy i uwagi pasażerów zostały skierowane do ZTM i do prezydenta Poznania, z prośbą o wpłynięcie na ZTM aby wprowadził korekty do propozycji układu linii tramwajowych.

- ZTM uzasadnia też zmianę tym, że po uruchomieniu tramwaju na Naramowice o 15% spadła ilość pasażerów podróżujących PST – dodaje Krystian Haraburda. - Dlatego nie miałaby być wzmacniana 16-tka inaczej jak kosztem 15-tki: to błędny wniosek - linia 15 może zostać na swojej trasie z jednoczesnym zachowaniem postulatu wzmocnienia linii 16 oraz brakiem zwiększenia ruchu na PST. Szczegółową propozycję rozwiązania przesłałem do ZTM.

Swoją cegiełkę dokładają także kibice Lecha Poznań, jadący 15-tką na Bułgarską i przypominający, że na stulecie Lecha powstał nawet mural „15-tką na Bulgarską". Sprawa nie jest przesądzona: ZTM informował niedawno, że „w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego układu będzie oczywiście możliwe wprowadzenie ewentualnych korekt, zarówno tras, jak i częstotliwości kursów". - Zależy nam na tym, żeby układ jak najlepiej zaspokajał potrzeby pasażerów – dodaje Bartosz Trzebiatowski. Zobacz też: Nowy układ tras tramwajowych sparaliżuje centrum Poznania? Radni z Jeżyc są zaniepokojeni. "Pojedzie tam siedem obciążonych linii"

