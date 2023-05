Tramwaje wróciły na trasę PST i do centrum Poznania! Pasażerowie dostali szneki z glancem. Zobacz zdjęcia

13 maja wznowiono ruch na całym odcinku PST, czyli Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Prace trwały niespełna 10 miesięcy. Wymieniono nawierzchnię torową długości około 8 km i przebudowano krawędzie na 10 peronach. Wymiana torów była konieczna ze względu na zużycie eksploatacyjne. W grudniu 2022 r. zakończono pierwszą część robót, oddano wtedy do użytku odcinek z kierunku centrum do przystanku Słowiańska wraz z peronami, co pozwoliło wznowić kursowanie tramwajów. Druga część prac obejmuje przywrócenie ruchu na całym odcinku inwestycji, w obu torach, aż do pętli tramwajowej na Osiedlu Sobieskiego.