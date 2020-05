Truskawkowa drożyzna? Sezon na truskawki startuje, owoców jest dużo, ale tanie jeszcze nie są... Sprawdź ceny truskawek w Poznaniu

- Polecam krajową Rumbę, to słodka truskawka, chętnie kupowana – mówi Dariusz Kędzierski, sprzedawca. - Wczesna odmiana, o naprawdę dobrych owocach, lubianych przez kupujących.

Plantatorzy zapowiadają, że to dopiero początki i ceny mogą się zmienić. Na razie są wysokie, bo nie dopisała pogoda, doszły przez nią wysokie koszty produkcji, a do tego rozpoczęły się kłopoty z pracownikami związane z pandemią koronawirusa. Suchy kwiecień i późniejsze przymrozki, sięgające nawet ujemnych temperatur w maju w niektórych regionach, dały się odczuć producentom owoców.

- Odczuwamy wpływ warunków pogodowych: przymrozki powodują uszkodzenia roślin i straty w uprawach – mówi Hanna Andrzejewska, prowadząca gospodarstwo rolne w Sarbinowie (gm. Swarzędz). - Największe przymrozki mieliśmy niedawno 14-15 maja, wcześniej były w kwietniu. By ochronić rośliny, hodowcy ponoszą duże koszty zakupu włóknin, położenia, zakrywania, odkrywania… W niektórych odmianach średniowczesnych straty sięgają mimo to 15-20 procent. Do tego dochodzi susza, bo taka ilość wody, jaka spadła z deszczem jest stanowczo za mała. Trzeba zatem nawadniać.